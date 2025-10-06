(Adnkronos) – Il centrodestra vince alle elezioni regionali in Calabria e amplia il proprio 'score' rispetto alla precedente tornata elettorale. Lo spoglio delle regionali è ancora in corso e i dati non sono ancora definitivi, ma il quadro che emerge appare ormai chiaro: la coalizione guidata da Roberto Occhiuto si conferma largamente maggioritaria, superando il 59% dei consensi, in crescita rispetto al 54,5% ottenuto nel 2021. Rispetto a quattro anni fa, Forza Italia resta il primo partito del centrodestra con oltre il 18%, in aumento rispetto al 17,3% del 2021. Alle sue spalle emerge con forza la lista 'Occhiuto Presidente', che raccoglie il 13,2%, incrementando di molto il risultato ottenuto nel 2021 dalla civica 'Forza Azzurri' (8,1%). Balzo in avanti anche per Fratelli d'Italia, che passa dall'8,7% all'11%, mentre la Lega cresce dall'8,3% al 10%. Tra le nuove sigle, Noi Moderati entra per la prima volta con un buon 5%, contribuendo all'ampio risultato complessivo della coalizione. Calano invece le forze minori: la Democrazia Cristiana – Udc si ferma all'1,5% (contro il 4,6% del 2021) e 'Forza Azzurri', già collegata alla precedente esperienza civica di Occhiuto, scende allo 0,7%. Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista non supera invece lo 0,2%.
Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%
