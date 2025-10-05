(Adnkronos) – Grave incidente stradale nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Settimo Vittone, Torino. Morta una ragazza di 18 anni, mentre altri tre di 17 e 18 anni sono rimasti. Secondo quanto riporta il 118 di Azienda Zero la ragazza più grave è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto ma la ragazza è morta al suo arrivo in ospedale. Nell'intervento sono state attivate diverse ambulanze tra base e medicalizzate. Sempre nella notte il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Adamello a Torino per un incidente stradale con due mezzi coinvolti. Cinque persone sono rimaste ferite, tutti polifratturati. Il personale delle ambulanze base e medicalizzate li hanno trasportati negli ospedali Cto e Martini con codici rossi e gialli. I feriti hanno tra i 25 e i 30 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Tragico incidente a Settimo Vittone: morta una 18enne, tre giovani feriti
