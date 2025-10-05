(Adnkronos) –
Jannik Sinner fuoriclasse anche con il pallone tra i piedi. Il numero 2 del ranking Atp è stato 'pizzicato' dalle telecamere delle tv prima del match contro l'olandese Tallon Griekspoor a Shanghai, in una fase molto rilassata del riscaldamento. Nel filmato, diventato già virale sui social, Jannik ruba una pallina a coach Simone Vagnozzi e inizia a palleggiare. Ovviamente, senza mai far cadere la palla a terra. La curiosità? Vagnozzi quasi non si accorge del momento e resta fisso con lo sguardo in avanti, probabilmente intento a guardare il match tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann, scesi in campo prima dell'azzurro. Come al solito, Jannik regala spettacolo se di mezzo c'è il pallone. Come fatto più volte in passato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con Griekspoor
