domenica 5 Ottobre 2025
Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Oggi, domenica 5 ottobre, il numero 2 del ranking Atp affronta Tallon Griekspoor per continuare il suo percorso di difesa del titolo nel torneo cinese.  L'azzurro è reduce dal successo in due set contro il tedesco Daniel Altmaier, battuto senza fatica, mentre l'olandese arriva dal successo contro lo statunitense Jenson Brooksby. Il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

