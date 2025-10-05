Sharapova, prove di ritorno in campo? Il video postato dall’ex numero uno fa sognare i tifosi

(Adnkronos) –

Maria Sharapova 'accende' la domenica di tennis e fa sognare migliaia di appassionati. L'ex numero uno del ranking Wta, tra le giocatrici più forti della storia, ha condiviso in mattinata un video nelle stories di Instagram. Nel filmato, la russa è in campo per il ritorno agli allenamenti oltre due anni dopo l'ultima volta. Con un sorriso che ha già scatenato i tifosi sui social, che hanno cominciato a chiedere a gran voce il suo ritorno in campo. "Prima sessione di allenamento in più di due anni" ha scritto la fuoriclasse russa, raccontando la preparazione. "Non riuscivo a trovare le mie scarpe da tennis. Ho speso 78 dollari per incordare la racchetta. È questa la nuova normalità? Il negozio di articoli da tennis – ha poi aggiunto, con una battuta – mi ha detto che devo essere davvero brava se la tensione delle corde è 61-59. Accetto il complimento". Ritorno in campo promosso dunque a pieni voti da Sharapova, che al termine del video ha scritto: "I migliori 30 minuti della mia giornata. Niente telefono. Niente distrazioni. Solo io e la palla". Potrebbe bastare per rimettersi in gioco? Di sicuro, non sono in pochi a sperare. Sharapova, oggi 38enne, ha vinto tutti gli Slam e si è ritirata nel 2020 a causa di problemi fisici legati ai numerosi infortuni patiti in carriera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)