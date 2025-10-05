(Adnkronos) – La domenica di Serie A si apre con la super sfida tra Fiorentina e Roma, visibile in diretta tv e streaming. Oggi, 5 ottobre, i viola ospitano i giallorossi al Franchi nella sesta giornata di campionato. Partita delicatissima per la squadra di Pioli, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie A in questa stagione. Dall'altra parte, gli uomini di Gasperini scenderanno in campo per difendere il primato, sfruttando il big match di stasera tra Juve e Milan per guadagnare punti su due dirette concorrenti in ottica Champions. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, in campo oggi alle 15:
Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli
Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini Fiorentina-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Dazn 2). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming
Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – La domenica di Serie A si apre con la super sfida tra Fiorentina e Roma, visibile in diretta tv e streaming. Oggi, 5 ottobre, i viola ospitano i giallorossi al Franchi nella sesta giornata di campionato. Partita delicatissima per la squadra di Pioli, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie A in questa stagione. Dall'altra parte, gli uomini di Gasperini scenderanno in campo per difendere il primato, sfruttando il big match di stasera tra Juve e Milan per guadagnare punti su due dirette concorrenti in ottica Champions. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.