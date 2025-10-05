spot_img
domenica 5 Ottobre 2025
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri

(Adnkronos) – Un tunisino è stato ucciso con un'arma da taglio, un coltello o un machete, nella notte in via Roncaglia a Modena. Da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in casa della vittima, che sarebbe poi fuggita in strada. Soccorso dal 118, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale dove più tardi è morto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. I carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, stanno sentendo testimoni e svolgendo accertamenti per identificare l'autore del gesto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

