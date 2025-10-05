(Adnkronos) –
'Tu Si Que Vales', in onda ieri su Canale 5, è stato il programma più visto del prime time
, con 3.933.000 spettatori e il 26.8% di share. Al secondo posto, 'Ballando con le Stelle' su Rai1 (in onda fino all'1.33 mentre lo show di Canale 5 ha chiuso alle 00.12) ha intrattenuto 3.092.000 spettatori con il 25.7% di share. Anche nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.30 alle 00.11 circa, 'Tú Sí Que Vales' ha avuto la meglio con 3.937.000 spettatori e il 26.8% di share contro 3.591.000 spettatori e il 24.45% di share dello show di Rai1. Terzo piazzamento della prima serata per 'In Altre Parole' su La7, che nella prima parte ha raccolto 1.172.000 spettatori e il 6.7% di share e nella seconda 554.000 spettatori con il 4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'L’era glaciale 2 – Il disgelo' su Italia1 (639.000 spettatori, share 3.8%), 'Omicidi a Mystery Island' su Rai2 (542.000 spettatori, share 3.2%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (435.000 spettatori, share 2.9%), 'Sapiens – Un Solo Pianeta' su Rai3 (422.000 spettatori, share 2.8%), '4 Ristoranti' su Tv8 (263.000 spettatori, share 1.6%), 'Stolen' su Rete4 (281.000 spettatori, share 1.7%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' (4.403.000 spettatori, share 25.1%) ha avuto la meglio su 'Affari Tuoi' (4.181.000 spettatori con il 23.9% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Fine vita, Ass. Coscioni: “Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare”
Aborto, Pompili (Ass. Luca Coscioni): “Solo Lazio ed Emilia-Romagna applicano le linee ministeriali del 2020”
Fine vita, Massoli (Ass. Luca Coscioni): “Laura non sarà dimenticata, sua testimonianza combatte ancora per noi”
Ascolti tv, Tu si que vales batte Ballando con le stelle
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.