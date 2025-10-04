(Adnkronos) – Dopo l’esordio di sabato scorso ‘Tu Si Que Vales’ torna in prima serata su Canale 5 stasera, sabato 4 ottobre, con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. A condurre la puntata il trio formato da: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. A giudicarli la new entry Paolo Bonolis, che si unisce ai confermati volti di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare). Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri …pronti a esibirsi sul palco per provare a conquistare il sì dalla giuria e dal pubblico in studio. Ma il talento a Tu Si Que Vales oltre a stupire e divertire offre anche momenti di riflessione. Gli artisti, infatti, scelgono spesso di portare in scena temi profondi, delicati e commoventi che coinvolgono emotivamente, fanno riflettere e toccano nel profondo il pubblico. Anche quest’anno i giudici sono pronti a mettersi in gioco e arricchire il programma, con imperdibili esibizioni che spesso coinvolgono 'grandi' personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo. Giovannino, dal canto suo, irrompe sul palco con le sue immancabili incursioni dove si prende gioco dei giudici – soprattutto della sua favorita Ferilli – e regala allo show momenti di grande ilarità. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Tu si que vales, stasera 4 ottobre: anticipazioni seconda puntata
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.