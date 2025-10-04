(Adnkronos) – Torna la Serie A e il sabato di campionato si apre con Lazio-Torino. Oggi, 4 ottobre, i biancocelesti ospitano i granata all'Olimpico nella sesta giornata. Sfida delicata da una parte e dall'altra, con la squadra di Sarri a caccia di punti pesanti per rialzare la classifica e quella di Baroni (già a rischio esonero) in crisi di risultati, dopo il ko contro il Parma di pochi giorni fa. Calcio d'inizio alle 15. Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Fine vita, Gallo (Ass. Luca Coscioni): “Rischiamo di tornare indietro sui diritti civili come gli Usa”
Fine vita, Cappato (Radicali Italiani): “Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone”
Festival Nazionale dell’Economia Civile, presentata la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso”
‘BenVivere e Generatività dei Territori’: al FNEC il Focus che legge l’Italia oltre i confini amministrativi
Serie A, oggi Lazio-Torino – La partita in diretta
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.