(Adnkronos) – "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese". E' quanto si legge su uno striscione che si trova nel corteo di Roma a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Migliaia le persone in piazza e tante che stanno ancora arrivando per partecipare alla manifestazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma, al corteo per Gaza striscione ‘7 ottobre giornata Resistenza palestinese’
