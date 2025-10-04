(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti, al rientro dopo il ritiro nel quarto di finale nel torneo di Pechino contro Learner Tien, centra la prima vittoria in carriera a Shanghai oggi sabato 4 ottobre. Il carrarino, numero 9, è in piena corsa per la prima qualificazione alle Atp Finals, e ha superato nettamente l'argentino Francisco Comesana, numero 62 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e 27 minuti. Qualche problema per sudamericano nel finale del secondo set. Nel prossimo turno, il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l'italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ucraina, Zelensky: “Attacco con drone russo su una stazione a Sumy, almeno 30 feriti”. Blackout nella regione
Allegri: “Nessuna rivincita con la Juve, si giocherà lo scudetto fino alla fine”. Poi la battuta sulla panchina
Musetti, debutto ok a Shanghai: Comesana ko in due set
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.