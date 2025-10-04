Migranti, ong Sos Humanity: “7 morti in naufragio Canale di Sicilia e 2 dopo soccorso”

(Adnkronos) –

Nove morti nel Mediterraneo nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da alcuni dei 41 migranti soccorsi venerdì dalla Ong Sos Humanity nelle acque del Canale di Sicilia, sette persone sarebbero cadute in mare. Durante la notte, invece, altri due migranti sono morti a bordo della Humanity 1. La maggior parte dei sopravvissuti sono profughi di guerra provenienti dal Sudan. La nave di soccorso si dirige adesso verso Porto Empedocle, dopo che inizialmente le autorità italiane avevano assegnato Bari come porto di sbarco, "a 1.000 chilometri di distanza" sottolinea la Ong. "Considerate le cattive condizioni meteorologiche e la situazione medica critica a bordo, con persone deboli salvate dal mare, tra cui diversi minori – aggiunge -l'assegnazione di un porto lontano nel nord Italia non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana". Il gommone soccorso sabato pomeriggio dalla Humanity 1, "sovraffollato e non idoneo alla navigazione", si trovava nella zona di soccorso maltese a sud-est dell'isola di Lampedusa. "Le persone a bordo – raccontano dalla Ong – erano già in mare da almeno 4 giorni, senza mezzi di soccorso e senza provviste sufficienti. Quando Humanity 1 ha trovato l’imbarcazione, le condizioni meteorologiche erano pericolose, con onde alte fino a 3 metri e venti forti. Diverse persone erano incoscienti quando sono state portate a bordo, molte riuscivano a malapena a stare in piedi o a camminare, e tutte erano disidratate, ipotermiche ed estremamente esauste. Una madre e un bambino hanno riportato gravi ustioni causate dalla miscela di benzina e acqua salata presente nel gommone". "La serata e la notte sono state caratterizzate da misure di emergenza. Una persona ha dovuto essere rianimata dopo il soccorso, ma è deceduta nel corso della notte – prosegue – I tentativi di evacuazione di emergenza in elicottero sono falliti a causa delle condizioni meteorologiche. Un'altra persona è collassata a bordo e, nonostante le misure mediche di emergenza, non è stato possibile salvarla. Solo al terzo tentativo, nelle prime ore del mattino, la guardia costiera italiana è riuscita a evacuare 5 persone direttamente al largo di Lampedusa, tra cui la madre e il bambino. Ciò nonostante, le autorità italiane non hanno permesso ai 34 sopravvissuti rimasti a bordo della Humanity di sbarcare a Lampedusa, come previsto dal diritto marittimo internazionale. Solo dopo diverse richieste da parte dell'equipaggio, il porto di Bari, molto lontano, è stato cambiato con quello di Porto Empedocle in Sicilia". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)