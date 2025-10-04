spot_img
sabato 4 Ottobre 2025
Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos

(Adnkronos) – Gli incappucciati arrivati su piazza San Giovanni si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. Una cronista dell'Adnkronos che stava scattando delle foto è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

