Lazio-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Sfida casalinga per la Lazio in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 4 ottobre, il Torino nella sesta giornata di campionato allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, decisa dai gol di Cancellieri e Castellanos, mentre quella di Baroni, grande ex di giornata e sostituito proprio dal toscano sulla panchina laziale, è stata battuta dal Parma 2-1 al Tardini. La sfida tra Lazio e Torino è in programma oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)