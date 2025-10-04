(Adnkronos) –
Lazio-Torino finisce 3-3 oggi, sabato 4 ottobre. A far discutere è soprattutto il finale della partita dell'Olimpico, in cui l'arbitro Piccinini assegna 4 minuti di recupero sul punteggio di 2-2. Nel secondo di questi, i granata trovano il vantaggio con il colpo di testa di Coco, convalidato dopo check Var. Dopo pochi secondi, i biancocelesti si proiettano però alla ricerca del pari e Noslin viene atterrato in area proprio da Coco. Serve un nuovo check, il direttore di gara viene richiamato al video e assegna il penalty dopo un principio di rissa e proteste capitoline. Diversi i minuti di attesa. Sul dischetto va quindi il capitano Danilo Cataldi, che trova il 3-3 al minuto 103'. Il gol del centrocampista coincide con il triplice fischio —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Lazio-Torino 3-3: finale thriller, rissa e recupero ‘extralarge’. Cos’è successo all’Olimpico
(Adnkronos) –
