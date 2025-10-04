Formula 1, oggi prove libere e qualifiche a Singapore: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) –

La Formula 1 torna in pista. Oggi, sabato 4 ottobre, vanno in scena la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Singapore. Nella prima sessione di prove libere la Ferrari di Charles Leclerc ha fatto segnare il secondo tempo, mentre quella di Lewis Hamilton il quarto. Miglior tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre al terzo posto si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen. Il Mondiale riparte proprio dal trionfo dell'olandese nel Gp dell'Azerbaigian, seguito dalla Mecedes di Russell e la Williams di Sainz. Verstappen vuole provare a riaprire clamorosamente la corsa al titolo Piloti, fin qui nelle mani del duo McLaren. Max si trova a quota 255 in classifica, a -69 dal leader Oscar Piastri e a 44 lunghezze dal compagno di scuderia Lando Norris. Le prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Singapore sono in programma oggi, sabato 4 ottobre. La terza sessione si terrà alle 11.30 ora italiana, mentre per scoprire la griglia di partenza bisognerà aspettare il pomeriggio, quando le macchine scenderanno di nuovo in pista alle 15. Le prove libere e le qualifiche, come tutti gli appuntamenti del Gp di Singapore, saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. A trasmettere le qualifiche in chiaro sarà TV8, anche sul proprio sito web, ma in differita alle ore 18. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)