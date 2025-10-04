(Adnkronos) – Si profila un risultato molto positivo per il miliardario ex premier Andrej Babis e il suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. Secondo i dati parziali, con il 45% dei seggi scrutinati, il partito populista, membro dei Patrioti in Europa, otterrebbe il 38,5% dei voti (90 seggi), superando nettamente l'alleanza di centro-destra Spolu al 20% (45 seggi) e Stan, il partito pro-Ue dei Sindaci e degli Indipendenti all'10,5% (21 seggi). Gli altri risultati vedono Libertà e Democrazia Diretta (Spd) all'8,3% (17 seggi), i Pirati al 7,5% (14 seggi), gli Automobilisti per se stessi al 7,2% (13 seggi), il partito di estrema sinistra Stacilo al 4,6% e Prisaha all'1,1%. Questi ultimi due non otterrebbero alcun seggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
“Risparmio e credito per la crescita delle comunità”: al FNEC il panel che rimette la finanza al servizio dei territori
“Povertà e democrazia”, la Lectio civilis di Abhijit Banerjee al Festival Nazionale dell’Economia Civile
Elezioni Repubblica Ceca, risultati parziali: exploit del populista Babis
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.