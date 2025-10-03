Teatro della Filarmonica di Corciano: pronta la Stagione 25-26

Il Teatro della Filarmonica si prepara ad accogliere il suo pubblico con una nuova stagione ricca di appuntamenti che spaziano dalla tradizione alla contemporaneità, dalla commedia alla riflessione sociale. Sei spettacoli in cartellone da novembre 2025 ad aprile 2026, per un percorso che intreccia grandi nomi della scena italiana e proposte innovative.

“Contribuire con la Stagione del Teatro della Filarmonica di Corciano alla vita culturale di uno dei borghi più belli della nostra regione significa custodire e rinnovare un patrimonio prezioso: quello di comunità che si ritrovano non per consumare, ma per vivere insieme la forza delle parole, dei gesti e delle storie che ci parlano di noi e del nostro tempo”, dichiara il Direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino, che aggiunge: “Per questo desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale, che con sensibilità e lungimiranza sostiene questo percorso, riconoscendo al teatro il suo ruolo di tempio laico: un luogo di incontro, di libertà e di condivisione”.

L’Assessore alla cultura del Comune di Corciano Francesco Mangano sottolinea: “Il Teatro della Filarmonica si conferma anche quest’anno uno dei cuori pulsanti della vita culturale di Corciano. Con questa nuova Stagione, che intreccia grandi maestri della scena italiana e nuove voci del teatro contemporaneo, vogliamo offrire al nostro pubblico un viaggio che unisce memoria e attualità, leggerezza e profondità, tradizione e ricerca”. E aggiunge: “Come Amministrazione crediamo fermamente che investire in cultura significa investire nella comunità e nella qualità della vita di ciascuno di noi”.

Il cartellone

La Stagione 25/26 si apre sabato 15 novembre con Matthias Martelli e il suo spettacolo Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi, che intreccia le vite degli spiriti ribelli della storia raccontando come il loro coraggioso pensiero ardente abbia oltrepassato il tempo. Sulla scena un attore e tre cantanti – Laura Capretti, Flavia Chiacchella e Roberta Penta – disegneranno personaggi, epoche e storie, unendo tragico e comico, grottesco e poesia.

Venerdì 15 dicembre alle 21 è la volta di Ho amato tutto di Evita Ciri, tratto dal libro “Creando il mare” di Giovanni Maria Gambini con Paola Menesini Brunelli. Sul palco Paola Pitagora, grandiosa attrice del cinema e del teatro italiano, accompagnata dai musicisti Peppe d’Argenzio ed Emanuele Bultrini. Una ballata di parole e musica che narra la storia della giovane rampolla di una grande e antica dinastia umbro toscana, la famiglia Lemmi Menesini, che alla vita privilegiata ha preferito l’amore e la libertà di scelta.

Martedì 27 gennaio alle 21 Giorgio Marchesi, regista e interprete de Il fu Mattia Pascal, propone una versione teatrale energica, divertita e ironica del celebre romanzo di Luigi Pirandello, ambientata lungo il ‘900 per assecondare la contemporaneità dei temi trattati: il rapporto con la propria identità e la rinascita.

Domenica 22 febbraio alle 21 in scena Il bar sotto il mare di Stefano Benni, nella messa in scena di Emilio Russo. Un piccolo cult del teatro italiano con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo degli Innocenti e Cosimo Zannelli, con musiche eseguite dal vivo. “La recente scomparsa di Benni aggiunge a questo titolo un valore speciale – sottolinea Nino Marino – il ricordo di uno scrittore che ha saputo unire satira, invenzione e poesia in un linguaggio unico”.

Giovedì 26 marzo alle 21 Controcanto Collettivo porta in scena Seconda classe, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria: un’indagine sulla ricchezza, il lusso e la disuguaglianza per una ironica e dissacrante riflessione sulla società contemporanea.

Chiude la Stagione venerdì 17 aprile alle 21 un maestro indiscusso: Alessandro Benvenuti con Pillole di me, un autoritratto comico e amaro, un flusso di pensieri e racconti che rivelano l’essenza più intima del suo teatro.

Abbonamenti e biglietti

Prelazione per gli abbonati della Stagione 24/25 da lunedì 13 a venerdì 24 ottobre. È possibile rinnovare anche online scrivendo a abbonamenti@teatrostabile.umbria.it.

Vendita nuovi abbonamenti da lunedì 27 ottobre a martedì 4 novembre, disponibili anche sul sito www.teatrostabile.umbria.it.

Vendita biglietti da giovedì 6 novembre, online su www.teatrostabile.umbria.it o presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di via Cornaletto 4/C (T 075 5188255, da lunedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Prenotazione telefonica al Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.