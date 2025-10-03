‘Sostenibilità al bivio’, il 16 ottobre l’evento Adnkronos Q&A

(Adnkronos) – Tenere insieme la sostenibilità, ambientale e sociale, con lo sviluppo economico, costruendo un futuro migliore senza compromettere il presente. Con soluzioni mirate in tutti i settori che garantiscano anche la competitività del tessuto produttivo: dall’energia ai trasporti e all’automotive, dall’industria del riciclo all’economia circolare. Sono i temi del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A, 'Sostenibilità al bivio', in agenda giovedì 16 ottobre, al Palazzo dell'Informazione. Moderato dai vicedirettori dell'agenzia Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, l'evento richiamerà l'attenzione sulle scelte della politica economica, in Italia e in Europa, con la presenza di esponenti di governo – attesi tra gli altri, gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso – e di rappresentanti delle Istituzioni europee. Top manager e rappresentanti del mondo accademico si confronteranno su tre tavoli tematici. 'Mobilità, un approccio realmente sostenibile': la sfida riguarda tutti i comparti, sia per le persone sia per le merci, il trasporto ferroviario, il trasporto via mare e l’automotive. 'Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere': l’Italia vanta numeri da primato nell’economia circolare, diventando in diversi settori modello di riferimento. 'Le imprese, la sostenibilità nel core business': nonostante il contesto incerto, continuano a investire sulla sostenibilità in tutti i settori. Saranno presentati i risultati di una rilevazione, effettuata da metà agosto a fine settembre sui sito e sui canali social Adnkronos, che fotografa la percezione degli utenti rispetto al Green deal, alla transizione energetica, alla diffusione dell'auto elettrica e alla comunicazione delle imprese in tema di sostenibilità. Qui il
link per la registrazione all'evento
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
‘Sostenibilità al bivio’, il 16 ottobre l’evento Adnkronos Q&A
(Adnkronos) – Tenere insieme la sostenibilità, ambientale e sociale, con lo sviluppo economico, costruendo un futuro migliore senza compromettere il presente. Con soluzioni mirate in tutti i settori che garantiscano anche la competitività del tessuto produttivo: dall’energia ai trasporti e all’automotive, dall’industria del riciclo all’economia circolare. Sono i temi del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A, 'Sostenibilità al bivio', in agenda giovedì 16 ottobre, al Palazzo dell'Informazione. Moderato dai vicedirettori dell'agenzia Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, l'evento richiamerà l'attenzione sulle scelte della politica economica, in Italia e in Europa, con la presenza di esponenti di governo – attesi tra gli altri, gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso – e di rappresentanti delle Istituzioni europee. Top manager e rappresentanti del mondo accademico si confronteranno su tre tavoli tematici. 'Mobilità, un approccio realmente sostenibile': la sfida riguarda tutti i comparti, sia per le persone sia per le merci, il trasporto ferroviario, il trasporto via mare e l’automotive. 'Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere': l’Italia vanta numeri da primato nell’economia circolare, diventando in diversi settori modello di riferimento. 'Le imprese, la sostenibilità nel core business': nonostante il contesto incerto, continuano a investire sulla sostenibilità in tutti i settori. Saranno presentati i risultati di una rilevazione, effettuata da metà agosto a fine settembre sui sito e sui canali social Adnkronos, che fotografa la percezione degli utenti rispetto al Green deal, alla transizione energetica, alla diffusione dell'auto elettrica e alla comunicazione delle imprese in tema di sostenibilità. Qui il
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.