(Adnkronos) – Torna il Motomondiale con il Gp d'Indonesia. Domani, sabato 4 ottobre, il Motomondiale fa tappa a Mandalika per le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio. Dopo il weekend in Giappone, che ha regalato il titolo a Marc Marquez, si lotta per il secondo posto. Bagnaia cerca conferme dopo le buone prove dell'ultimo weekend e anche Bezzecchi proverà a lasciarsi alle spalle l'incidente nella sprint di Motegi. Ecco orario e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp d'Indonesia. Ecco il programma del Gp d'Indonesia, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre: Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche Ore 8.55: MotoGP – Sprint Il Gp d'Indonesia verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 in chiaro in diretta le qualifiche e la gara sprint delle 9. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle
