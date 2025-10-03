Milano, le Olimpiadi arrivano in anticipo: a due passi dal Duomo si gioca… a hockey

(Adnkronos) –

Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Tra le tante iniziative in vista delle Olimpiadi, lo sport arriva anche nel cuore della città. Dal 3 al 5 ottobre Piazza San Babila, a due passi dal Duomo, si trasformerà in un'arena a cielo aperto con l'Ice Hockey Playground by Fiera Milano. Un evento aperto al pubblico per tre giorni e che permetterà a cittadini, famiglie e turisti di partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Una finestra che anticipa la rassegna a cinque cerchi, per portare i valori dello sport, della comunità e dell'inclusione nel cuore del capoluogo lombardo. Milano Cortina 2026 non sarà solo un evento sportivo, ma un'occasione di rinascita: per le infrastrutture, per il turismo, per l'identità della città. Con oltre 5,3 miliardi di euro di impatto economico stimato per Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige (di cui 1,1 miliardi destinati alla spesa immediata sul territorio durante i Giochi, 1,2 miliardi a flussi turistici nei 12-18 mesi successivi e 3 miliardi di valore infrastrutturale) i Giochi sono già oggi un motore per il presente e per il futuro pronto ad accogliere più di 2 milioni di visitatori, con un'audience globale di 3 miliardi di persone. Fiera Milano, in occasione dei Giochi, avrà tra l'altro un ruolo importante nel contesto organizzativo. Oltre a essere partner ufficiale di Milano Cortina 2026, sarà protagonista come venue olimpica, ospitando le gare di speed skating e di hockey su ghiaccio, oltre alle attività di accoglienza per media e delegazioni internazionali. L'iniziativa, che ha il patrocinio dell'Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, rappresenta anche l'occasione per il lancio del concorso a premi "Unlock the Olympic Winter Games", che mette in palio – ogni giorno – biglietti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio e di speed skating, discipline che saranno ospitate proprio all'interno delle venue olimpiche realizzate nel quartiere fieristico. "Le Olimpiadi rappresentano uno dei momenti più alti di unità e condivisione a livello globale: un evento che supera confini e differenze, capace di riunire popoli e culture sotto i valori universali dello sport" ha spiegato Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano. "Con Ice Hockey Playaround – ha aggiunto – vogliamo portare a Milano un assaggio di questa straordinario energia, avvicinando la città a uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del mondo. Le Olimpiadi sono anche un'occasione per investire sulla formazione dei giovani e per diffondere l'importanza dello sport come scuola di vita' un patrimonio di valori che resterà anche oltre i Giochi".

Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha aggiunto: "Con Ice Hockey Playground, la città fa un passo in più nella preparazione dell'atmosfera olimpica. Non è soltanto una pista da hockey in piazza, ma un messaggio forte e chiaro. I Giochi di Milano Cortina 2026 saranno un patrimonio per tutta la città, capaci di lasciare in eredità non solo nuove infrastrutture, ma una rinnovata cultura dello sport. Vogliamo che sempre più bambini, ragazzi e famiglie possano scoprire le discipline invernali e vivere lo sport come diritto e come opportunità di crescita".

