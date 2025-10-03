Milano-Cortina, Bozzetti (Fondazione Fiera): “Sistema pronto, mi piacerebbe maggiore coinvolgimento città”

(Adnkronos) – "Il sistema milanese è a pieno servizio per le Olimpiadi" di Milano-Cortina 2026. In vista dei Giochi "mi piacerebbe maggiore coinvolgimento della città. Le Olimpiadi sono dietro l'angolo, è una responsabilità specifica che sentiamo". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, intervenendo alla cerimonia di conferimento della Guirlande d’Honneur 2025 al presidente del Senato Ignazio La Russa, al calciatore Zlatan Ibrahimovic e all'ex motociclista Giacomo Agostini, che si è svolto a Milano. La pista di pattinaggio "non è solo per Olimpiadi, ma lascerà un'eredità per il territorio". E terminati i Giochi, la venue si trasformerà "per eventi concertistici o sportivi" che potranno accogliere "fino a 30 mila posti 'standing'". Per i concerti "può entrare in circuiti internazionali perché al momento non ci sono impianti in queste dimensioni". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
