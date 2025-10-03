spot_img
venerdì 3 Ottobre 2025
Flotilla, ministro Ben Gvir ad Ashdod: “Attivisti terroristi”

(Adnkronos) – "Terroristi". Così il ministro della sicurezza nazionale israeliano, e parlamentare di estrema destra, Itamar Ben-Gvir ha chiamato gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti al porto di Ashdod.   Ben-Gvir ha ispezionato le navi e visito le aree dove erano gli attivisti erano stati raccolti seduti a terra in fila in attesa del loro trasferimento in una prigione israeliana, circondati da poliziotti. “Questi sono terroristi”, ha ripetuto, accusandoli di essere venuti in Israele “per dare supporto ai terroristi”, di non portare nessun aiuto umanitario a bordo ma solo droghe e alcol per fare festa. . —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

