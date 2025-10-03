ComoLake, Adnkronos media partner di Micromegas, in primo piano innovazione tecnologica del futuro

(Adnkronos) – Adnkronos e Micromegas annunciano l’accordo di Media Partnership per ComoLake 2025, l’evento internazionale dedicato alle frontiere della tecnologia e ai loro impatti sulla società, in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio. La partnership ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il dialogo tra l’ecosistema dell’innovazione, gli stakeholder e l’opinione pubblica, attraverso una copertura editoriale dedicata e un format innovativo che prevede: 14 e 15 ottobre: due trasmissioni giornaliere in live streaming, dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00; 16 ottobre: una trasmissione speciale dalle 17:00 alle 19:00 I live saranno visibili direttamente sulla homepage di adnkronos.com e realizzati grazie al collegamento diretto tra gli studi televisivi di Roma e Cernobbio, garantendo una copertura dinamica e in tempo reale degli eventi. A condurre gli appuntamenti saranno il direttore Davide Desario e i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, che intervisteranno ospiti istituzionali, leader d’impresa e innovatori provenienti da tutto il mondo. I temi trattati includeranno intelligenza artificiale, quantum computing, sostenibilità, trasformazione digitale e impatto sociale delle nuove tecnologie. Con 250 relatori tra plenarie e sessioni tematiche, ComoLake 2025 si configura come un hub globale di idee e networking. Tra gli ospiti di rilievo: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; il Premio Nobel per la Fisica Gerardus ’t Hooft; Thibault Damour, vincitore del Premio Albert Einstein, della Medaglia Dirac e della Medaille D’Or; il Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern Gianfrancesco Del Giudice; il fisico teorico Marc Mézard, già Direttore dell’École Normale Supérieure; l’ex Presidente del Cnr Luciano Maiani La collaborazione tra Micromegas e Adnkronos intende avvicinare il mondo dell’innovazione al grande pubblico, sottolineando come la tecnologia sia il motore per immaginare e costruire il futuro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
