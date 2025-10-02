Repubblica ceca domani e sabato alle urne, il populista Babis avanti nei sondaggi

(Adnkronos) – Gli elettori della Repubblica Ceca si recheranno alle urne domani e sabato per elezioni parlamentari considerate cruciali. Il voto sarà seguito con attenzione a Bruxelles, che teme la possibilità di un terzo Paese che professa sentimenti anti-Ue nell'Europa centrale insieme a Ungheria e Slovacchia, con potenziali implicazioni per il sostegno all'Ucraina. Il voto vede il ritorno in prima linea, candidato alla guida del governo, del miliardario ex premier Andrej Babis, e del suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) quattro anni dopo che il 'Trump ceco' ha perso contro una coalizione unita contro di lui. Il partito populista di Babis, membro del gruppo all'Europarlamento Patrioti per l'Europa, è in vantaggio di 10 punti rispetto all'alleanza di centrodestra Spolu (Insieme), guidata dal primo ministro, Petr Fiala. Il partito di Babis ha vinto le elezioni europee e regionali nel 2024 e sembra diretto verso la conquista del 30% delle preferenze. Non si prevede che alcun partito ottenga la maggioranza nella camera bassa del parlamento, composta da 200 seggi, e – se finisse primo, Ano avvierebbe colloqui di coalizione con una serie di partiti più piccoli per cercare di trovare il sostegno parlamentare di cui avrà bisogno per formare un governo. Se lo farà, partiti come l'anti-Ue, filo-russo Libertà e Democrazia Diretta (Spd) e Stačilo! o i nuovi Automobilisti per se stessi chiederebbero significative concessioni politiche in cambio dei loro voti. Inizialmente Ano era un movimento centrista e pro-europeo, ma nel tempo Babis lo ha trasformato in un partito populista, anti-immigrazione e euroscettico. Ora promette di fissare un tetto ai prezzi dell'energia, vuole un abbassamento dell'età pensionabile e si ripropone di tagliare le tasse sulle persone fisiche e sulle società. Babis ha anche promesso di combattere l'agenda verde dell'Ue e il patto migratorio e si è detto aperto ad alleanze con i partiti che si oppongono a ulteriori aiuti all'Ucraina. Vuole porre fine alla fornitura di munizioni finanziate dall'Occidente all'Ucraina. L'alleanza tripartitica Spolu di Fiala, che ha ridotto il deficit pubblico ceco dal 5% al 2% da quando è subentrata a Babiš nel 2021, denuncia che le promesse di Ano farebbero cadere il Paese in una spirale del debito. Vuole risanare le finanze pubbliche, ridurre il debito e potenziare le forze armate. Il partito dei Sindaci e degli Indipendenti (Stan), un partito liberale, centrista, pro-UE e membro della coalizione di governo uscente e pro-austerità di Fiala, vuole che la Repubblica Ceca adotti l'euro, così come il partito liberale e centrista dei Pirati, che faceva parte del governo fino all'anno scorso. All'estrema sinistra, Stačilo! (Basta!) , che comprende i socialdemocratici, e l'ultimo partito comunista non riformato dell'Europa centrale, promette referendum sull'uscita dall'Ue e dalla Nato e sulla nazionalizzazione delle industrie chiave. All'estrema destra, la SPD, che ha assorbito tre partiti di destra radicale più piccoli, è anti-Ue, anti-Nato, anti-immigrazione e anti-aiuti all'Ucraina. Motoristé sobě (Automobilisti per se stessi) rifiuta le politiche ecologiche e punta a ridurre il costo della vita. Ano è dato nei sondaggi a poco più del 30%, con l'alleanza di centro-destra al governo Spolu al 21% e l'Spd di estrema destra al 12%. Stan e i Pirati, sono rispettivamente all'11% e al 9%, mentre l'estrema sinistra di Stačilo! è al 7% e la destra radicale Motoristé sobě è a poco più del 5%. I tre partiti di Spolu, più Stan e i Pirati, hanno tutti detto che non lavoreranno con Ano, Stačilo! o Spd. A complicare ulteriormente le cose, il presidente ceco, Petr Pavel, ha detto che si riserva il diritto di rifiutare di nominare ministri che sostengono l'uscita dall'Ue o dalla Nato, né nominerà parlamentari di estrema sinistra o di estrema destra in posti di governo che riguardano la sicurezza o gli affari esteri. Secondo gli analisti citati dal Guardian, la coalizione Spolu-Stan-Pirati potrebbe tornare in vita se le parti coinvolte vincessero abbastanza seggi. Una coalizione guidata da Ano potrebbe essere molto più difficile da formare e sostenere, dal momento che dovrebbe includere l'estrema destra, l'estrema sinistra – o forse entrambe.

