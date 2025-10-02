Per un’Europa piu’ vicina ai territori: incontro fra l’europarlamentare Squarta e il consigliere Camicia

L’europarlamentare Marco Squarta dei Conservatori e Riformisti Europei ha ricevuto a Bruxelles il consigliere comunale Camicia di Fratelli d’Italia, in qualità di amministratore locale di Corciano. L’incontro si inserisce in un percorso volto a rafforzare il legame tra le istituzioni europee e i territori italiani, con l’obiettivo di rendere le politiche comunitarie sempre più vicine alle esigenze delle realtà locali.

Durante il confronto, Squarta e Camicia hanno discusso della necessità di costruire una rete politica e amministrativa capace di favorire una maggiore collaborazione tra Bruxelles, l’Italia e gli enti locali. L’intento è quello di sviluppare progettualità in linea con le direttive europee, ma calate nel contesto delle comunità, al fine di valorizzarne le peculiarità e garantire ricadute concrete per cittadini e imprese.

“È fondamentale che i comuni, anche quelli di dimensioni più ridotte, possano avere un canale diretto con le istituzioni europee – ha sottolineato Squarta – per cogliere le opportunità offerte dall’UE e tradurle in risultati tangibili per i territori”.

L’incontro, definito “costruttivo e strategico” dai protagonisti, rappresenta un primo passo verso una collaborazione più stretta che mira a connettere le politiche comunitarie con i bisogni concreti delle amministrazioni locali umbre e italiane.