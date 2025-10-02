(Adnkronos) –
Jasmine Paolini in campo a Pechino. Il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto Learner Tien nella finale dell'Atp 500, la tennista azzurra affronta oggi, giovedì 2 ottobre, la statunitense Amanda Anisimova, numero quattro del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del tabellone Wta. Paolini nei turni precedenti ha battuto Sevastova all'esordio, Kenin al secondo turno e Bouzkova negli ottavi. Animisova invece ha superato Boulter prima della 'padrona di casa' Zhang e Muchova. La sfida tra Paolini e Anisimova è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle 12 ora italiana. Le due tenniste si sono sfidate in un solo precedente, nei sedicesimi del Wta di Parma, dove la statunitense si impose in due set. Paolini-Anisimova sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su
SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: “Abbiamo invertito rotta”. Croatti: “Mi hanno rapito”
Paolini-Anisimova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.