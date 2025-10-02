(Adnkronos) – "Il ruolo di Mentadent, insieme ad Andi, è quello di diffondere la cultura della prevenzione, trasformando la consapevolezza in partecipazione attiva. Perché prevenire è un diritto, e deve diventare una pratica quotidiana, accessibile e condivisa". Lo ha detto Cristiano Gallotta, Marketing Oral Care Italia & Brand Development Lead Europe di Unilever/Mentadent, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana dedicata alla salute orale, nata dalla collaborazione tra Mentadent e Andi. "I dati Ipsos – ha ricordato Gallotta – ci dicono che oltre il 60% degli italiani ha già prenotato una visita odontoiatrica, ma il 40% ancora no, e metà di questi non intende farlo. E' qui che dobbiamo intervenire: fare sistema, coinvolgere, comunicare in modo efficace e diffuso". Attraverso una rete capillare di oltre 10mila studi dentistici Andi, la campagna agisce su più livelli: negli studi, nei punti vendita, in Tv e sui social media, con un linguaggio semplice, chiaro e scientificamente corretto. "Il gesto del morso alla mela – ha sottolineato Gallotta – è universale, comprensibile, coinvolgente. Ci permette di ricordare a tutti che la bocca è la finestra del nostro corpo e che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersene cura".
Mese prevenzione dentale, Gallotta (Mentadent): “Consapevolezza diventi azione”
(Adnkronos) – "Il ruolo di Mentadent, insieme ad Andi, è quello di diffondere la cultura della prevenzione, trasformando la consapevolezza in partecipazione attiva. Perché prevenire è un diritto, e deve diventare una pratica quotidiana, accessibile e condivisa". Lo ha detto Cristiano Gallotta, Marketing Oral Care Italia & Brand Development Lead Europe di Unilever/Mentadent, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana dedicata alla salute orale, nata dalla collaborazione tra Mentadent e Andi. "I dati Ipsos – ha ricordato Gallotta – ci dicono che oltre il 60% degli italiani ha già prenotato una visita odontoiatrica, ma il 40% ancora no, e metà di questi non intende farlo. E' qui che dobbiamo intervenire: fare sistema, coinvolgere, comunicare in modo efficace e diffuso". Attraverso una rete capillare di oltre 10mila studi dentistici Andi, la campagna agisce su più livelli: negli studi, nei punti vendita, in Tv e sui social media, con un linguaggio semplice, chiaro e scientificamente corretto. "Il gesto del morso alla mela – ha sottolineato Gallotta – è universale, comprensibile, coinvolgente. Ci permette di ricordare a tutti che la bocca è la finestra del nostro corpo e che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersene cura".
