giovedì 2 Ottobre 2025
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

adn-ultimora
7

(Adnkronos) – La polizia britannica è intervenuta per un'aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester, dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. La Bbc sottolinea che l'aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. "Stiamo valutando la situazione e collaborando con gli altri membri dei servizi di emergenza. La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l'assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile", ha reso noto il servizio di ambulanze. 
Andy Burnham, sindaco della Greater Manchester, ha parlato di "evento grave". Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ''evitare la zona'' dove si è verificata l'aggressione. "Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato", ha aggiunto il primo cittadino affermando che l'incidente è stato gestito "in modo efficace" da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

