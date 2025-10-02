(Adnkronos) – Ancora maltempo oggi, giovedì 2 ottobre, sull'Italia. Si prevede pioggia, temporali e venti da forti a burrasca. Secondo il bollettino della Protezione civile sono diverse le regioni a rischio. Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi – per rischio idraulico, temporali e idrogeologico – allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Protezione civile della regione Campania ha inoltre emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste fino alle 20 di domani, venerdì 3 ottobre.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: “Abbiamo invertito rotta”. Croatti: “Mi hanno rapito”
Maltempo oggi sull’Italia, piogge e temporali: è allerta
(Adnkronos) – Ancora maltempo oggi, giovedì 2 ottobre, sull'Italia. Si prevede pioggia, temporali e venti da forti a burrasca. Secondo il bollettino della Protezione civile sono diverse le regioni a rischio. Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi – per rischio idraulico, temporali e idrogeologico – allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Protezione civile della regione Campania ha inoltre emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste fino alle 20 di domani, venerdì 3 ottobre.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.