Forza Italia a Corciano: Fabio Maddalena nominato nuovo delegato comunale

Forza Italia ha un nuovo delegato comunale a Corciano. Si tratta dell’avvocato Fabio Maddalena, nominato dai responsabili regionali del partito azzurro Andrea Romizi e Fiammetta Modena.

La nomina rappresenta un momento significativo per il radicamento territoriale di Forza Italia nel comune corcianese, in vista di un rilancio del centrodestra nell’area.

Maddalena ha accolto l’incarico con parole cariche di responsabilità ed entusiasmo: “È una forte emozione quella che provo a essere stato scelto a ricoprire il ruolo di delegato di Forza Italia del Comune di Corciano. Sento il dovere sincero di ringraziare i Responsabili di Forza Italia Umbria – Andrea Romizi e Fiammetta Modena – per la loro fiducia alla mia persona”.

Il nuovo delegato ha poi espresso la consapevolezza della sfida che lo attende: “Spero di essere all’altezza dell’incarico che mi avete affidato. Mi impegno con voi a svolgere, sempre ed in ogni caso, il ruolo di delegato di Forza Italia con la passione per la politica che pone al centro l’uomo, la dimensione della speranza e del futuro”.

Tra gli obiettivi prioritari della sua azione politica, Maddalena individua innanzitutto la necessità di costruire un’alleanza solida e competitiva: “La prima azione sarà quella di strutturare e far crescere un centro destra unito e vincente”.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al coinvolgimento dell’elettorato: “Recuperare il nostro elettorato di centro destra riportando i cittadini a votare è una delle priorità”, ha dichiarato l’avvocato. La visione del nuovo delegato si estende però oltre i confini della coalizione, abbracciando un’idea inclusiva di amministrazione: “Ho un sogno, far diventare Corciano la città di tutti indipendentemente dalle appartenenze politiche”.