Enrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”

Enrico Varriale licenziato per giusta causa, risolto il rapporto di lavoro tra la Rai e il giornalista. Lo comunica oggi 2 ottobre la stessa Rai, riferendo che "l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per 'giusta causa' in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking". A giugno, il tribunale di Roma ha condannato Varriale a 10 mesi, pena sospesa. Il giornalista era imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso che prevede la partecipazione a un percorso di recupero presso enti o associazioni, rivolti a 'uomini maltrattanti'. Il pm in aula aveva chiesto una condanna a 2 anni. "In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l'altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda" aveva sottolineato il pm in aula sollecitando la richiesta di condanna.
