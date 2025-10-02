(Adnkronos) – Carmen Consoli sottoscrive l'appello di Elisa, che in lacrime oggi, giovedì 2 ottobre, ha chiesto su Instagram alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo di portare gli aiuti a Gaza. "Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali" dice, presentando in Triennale, a Milano, il nuovo album 'Amuri luci'. "Come dice la mia grandissima amica Elisa, la cantante, sbrigatevi – ha incalzato la cantautrice siciliana – perché è vero che la gente muore. Avevo urgenza di dirlo, perché sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguire le manifestazioni e mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato a una di esse". Quindi ha aggiunto: "Ho guardato la tv tutta la notte e mi sono emozionata per questa presa di coscienza: è una bellissima notizia che non ci sia più indifferenza. Oggi è la conoscenza per cui stiamo scendendo in piazza, poi magari sbagliamo e la Flotilla è finanziata da Hamas, ma allora se parto con la mia barca sono finanziata da Hamas anche io? La conoscenza ci aiuta a capire che è importante garantire sanità e cultura per tutti come popolo italiano, sennò diventiamo personaggi di Orwell che ripetono ciò che dice la televisione". Consoli si è, poi, rivolta alla sinistra: "Non capisco perché non riesca a unirsi su ciò che ha in comune, è una cosa che non mi dà pace. Le auguro di trovare una strada che accomuni tutti, qui la sensazione è di un derby calcistico, dove ha la meglio chi fa stare zitto l'altro. Non c'è un dibattito politico, vedo un film dell'orrore dove si dice tutto e il contrario di tutto per avere consenso".
Carmen Consoli: “Partirei ora per Gaza, la gente muore”
