(Adnkronos) – Notte di Europa League per il Bologna. Il club rossoblù ospita oggi, giovedì 2 ottobre, i tedeschi del Friburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall'Ara nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Italiano all'esordio è stata battuta per 1-0 dall'Aston Villa a Birmingham, mentre in campionato è reduce dal pareggio-beffa di Lecce, con il 2-2 salentino arrivato in pieno recupero, e si trova al momento al nono posto con 7 punti in classifica. La sfida tra Bologna e Friburgo è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster Bologna-Friburgo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Bologna-Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Notte di Europa League per il Bologna. Il club rossoblù ospita oggi, giovedì 2 ottobre, i tedeschi del Friburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall'Ara nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Italiano all'esordio è stata battuta per 1-0 dall'Aston Villa a Birmingham, mentre in campionato è reduce dal pareggio-beffa di Lecce, con il 2-2 salentino arrivato in pieno recupero, e si trova al momento al nono posto con 7 punti in classifica. La sfida tra Bologna e Friburgo è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.