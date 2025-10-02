(Adnkronos) –
Al volante senza cintura e con il telefono in mano. Questa è l'immagine di Roberto Benigni che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. L'attore e regista toscano è stato ripreso dai fan mentre procede nel traffico di Roma a bordo della sua Smart, apparentemente ignaro delle regole del codice della strada. "Roberto, Roberto", gridano i fan nel tentativo di attirare la sua attenzione, ma Benigni prosegue senza voltarsi. La clip, condivisa su TikTok e diventata virale in poche ore, ha scatenato un acceso dibattito sui social: in molti hanno sottolineato il cattivo esempio dell'attore. Ma non sono mancate le battute ironiche: "Nel suo nuovo spettacolo 'Il Codice dell Strada più bello'", ha scritto qualcuno parafrasando alcuni dei titoli della sua carriera teatrale.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Russia: “Risposta appropriata se Tomahawk a Ucraina”. Zelensky: “Mosca può violare spazio aereo ovunque in Europa”
Sciopero 3 ottobre, Salvini: “Se illegittimo chi bloccherà pagherà”. Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non vanno insieme”
Al volante senza cintura e al telefono, bufera social su Roberto Benigni
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.