William apre le porte di Windsor come avrebbe voluto la regina Elisabetta

(Adnkronos) – C'è da scommettere che il futuro regno di William sarà permeato dall'influenza che la regina Elisabetta ha avuto sul nipote. È notorio che l'impronta della nonna sul principe di Galles è profonda: entrambi avevano una stima ricambiata per l'altro e, per il prossimo sovrano, la monarchia britannica incarna e rappresenterà i valori che Elisabeth II gli ha trasmesso. Un esempio e non solo, perché la defunta nonna rappresenta il domani che verrà: senza se e senza ma, il figlio di re Carlo ha detto che "per me, Windsor è lei", la Regina con la 'R' maiuscola, raccontando di quanto gli manchi e ne senta ancora la presenza al Castello di Windsor. William ha espresso le proprie confidenze profondamente sincere e personali nel documentario 'The Reluctant Traveller With Eugene Levy', nel quale la star di 'American Pie' e 'Schitt's Creek' intraprende un viaggio nel Regno Unito, dove, con sua grande sorpresa, viene invitato a un tour privato del Castello di Windsor con il principe di Galles. L'episodio completo sarà disponibile su Apple TV+ nel Regno Unito a partire da venerdì. Mentre i due camminano conversando, William parla apertamente della sua famiglia e dei suoi

progetti per il futuro. In una nuova clip, una delle tante che saranno pubblicate questa settimana in vista della trasmissione sul servizio di streaming globale, Levy chiede al futuro re: "Ti manca tua nonna?". William parla del cambiamento successivo alla sua scomparsa, che lo ha colpito profondamente, e ammette: "In realtà sì, mi mancano mia nonna e mio nonno. Ci sono stati molti cambiamenti, quindi in un certo senso pensi che non ci siano più, e in particolare a Windsor. Ma per me Windsor è lei. Amava questo posto, ci trascorreva la maggior parte del tempo. Mostrarvelo oggi è in gran parte un tentativo di assicurarmi di farlo nel modo in cui lei vorrebbe che lo vedeste. Aveva i suoi cavalli qui, come puoi immaginare era una cosa molto importante per lei, ecco perché amava stare qui".

Uno dei motivi per cui William e sua moglie Catherine si trasferirono da Londra a Windsor nell'estate del 2022 fu quello di trascorrere più tempo con la regina Elisabetta negli ultimi anni della sua vita. La regina morì poche settimane dopo, l'8 settembre, al castello di Balmoral. Ma ora la famiglia si sente così a proprio agio nell'antica tenuta del Berkshire che ha scelto di farne la sua "casa per sempre". Nei prossimi mesi si trasferiranno dall'Adelaide Cottage, un appartamento con quattro camere da letto, al Forest Lodge, una villa georgiana, seppur modesta per gli standard reali, nella quale intendono rimanere anche dopo che William diventerà re. Offrirà alla famiglia l'opportunità di ricominciare da capo in un nuovo ambiente, dopo anni particolarmente difficili iniziati con la morte della regina Elisabetta, le diagnosi di cancro di Kate e del re e, naturalmente, le memorie al vetriolo del principe Harry, nel libro 'Spare', e i suoi continui attacchi alla famiglia reale. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)