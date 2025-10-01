(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, mercoledì 1 ottobre, gli spagnoli del Villarreal – in diretta tv e streaming – in trasferta allo Stadio della Ceramica nella seconda giornata della massima competizione continentale. La squadra di Tudor all'esordio nel turno del torneo ha pareggiato in extremis con il Borussia Dortmund 4-4, mentre in Serie A non vince da due partite dopo i pareggi contro Hellas Verona e Atalanta. Quella spagnola allenata da Marcelino invece sta sorprendendo in Liga, dove ha battuto l'Athletic Bilbao nell'ultimo turno e raggiunto il terzo posto in classifica a quota 16 punti, mentre in Champions è stata battuta dal Tottenham. La sfida tra Villarreal e Juventus è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
VillarrealL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Renato Veiga, Foyth, Cardona; Pepe, Gueye, Comesana, Buchanan; Perez, Mikautadze. All. Marcelino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor Villarreal-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Villarreal-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
