mercoledì 1 Ottobre 2025
Uova ritirate dal mercato per rischio salmonella: il lotto

adn-ultimora
4

(Adnkronos) – E' stato ritirato dal commercio un lotto numero 35 di uova 'Le coccoline' di marchio 'Montanari' per rischio salmonella. Si tratta delle confezioni da 4 e da 6 uova con scadenza 22 ottobre come si legge dal richiamo sul sito del ministero della Salute. Si prega di non consumare il prodotto, scrive il ministero, e di riportarlo al punto vendita.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

