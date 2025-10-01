spot_img
mercoledì 1 Ottobre 2025
spot_img

Sinner-Tien, oggi la finale dell’Atp 500 di Pechino – Il match in diretta

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per la finale dell'Atp 500 di Pechino oggi, mercoledì 1 ottobre. Il fuoriclasse azzurro affronterà lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale. Si comincia alle 8.  
Dove vedere Sinner-Tien? La finale dell'Atp 500 di Pechino è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match è visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e TennisTv. Dopo la finale di Pechino, Sinner tornerà in campo nel Masters 1000 di Shanghai.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie