Jannik Sinner potrebbe presto tornare numero uno del ranking Atp e superare Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals di Torino. Come? Il fuoriclasse spagnolo al momento ha 11540 punti in classifica, grazie alla vittoria centrata a Tokyo, mentre l'azzurro è salito a quota 10950 dopo il titolo vinto oggi, mercoledì 1 ottobre, a Pechino. La distanza tra i due è dunque minima, ma Jannik ha un vantaggio: a Shanghai, prossimo torneo a cui parteciperà, potrà sfruttare l'assenza di Alcaraz (costretto a fermarsi per risolvere il problema alla caviglia). Il numero uno al mondo perderà così i 200 punti dell'anno scorso, mentre Sinner avrà da difendere i 1000 punti del titolo vinto nel 2024. Dovesse riuscirci, il gap scenderebbe a 390 punti. C'è un altro elemento da considerare. Alcaraz non è iscritto ai tornei di Basilea e Vienna. Sinner invece parteciperà all'Atp 500 austriaco e se dovesse vincere salirebbe a 11450 punti, che varrebbero il primato in cima al ranking Atp per 110 punti. L'impresa non sarà semplice, perché a Jannik servirà un percorso di sole vittorie, ma non è nemmeno impossibile. Vincendo tutti i match dei prossimi due tornei, l'azzurro potrebbe tornare dominatore della classifica prima del Masters 1000 di Parigi, a cui non ha preso parte l'anno scorso. Poi il gran finale alle Atp Finals di Torino, in cui Jannik potrebbe riabbracciare l'Italia da numero uno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sinner può tornare numero uno prima delle Atp Finals: come cambia il ranking dopo il successo a Pechino
