mercoledì 1 Ottobre 2025
Polonia, media: decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed

(Adnkronos) – Sei F-16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese dell'Europa orientale. Lo riferisce il Kyiv Post su X. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

