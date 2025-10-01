Piantedosi e Pisani dal Papa, in dono lo speciale di Polizia Moderna sul Giubileo

(Adnkronos) – Questa mattina Papa Leone XIV, in Vaticano, ha ricevuto in udienza privata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani. Dalle loro mani ha avuto una copia del numero speciale di Polizia Moderna 'Pace e sicurezza'. Il volume straordinario del mensile della Polizia, che ha sulla copertina un’immagine del pontefice, è un racconto per fotografie e parole di tutte le professionalità messe in campo dal Dipartimento della pubblica sicurezza per garantire l’incolumità di oltre 140 delegazioni straniere e capi religiosi, di migliaia di pellegrini e fedeli accorsi a Roma per le esequie di Papa Francesco, il successivo conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV. Lo speciale, stampato con una tiratura di un milione e 200mila copie, è stato consegnato alle 25.000 parrocchie italiane e alle 103 nunziature apostoliche nel Mondo per essere distribuito, gratuitamente, ai milioni di fedeli cattolici che quotidianamente frequentano i luoghi di culto cristiani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
