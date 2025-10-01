(Adnkronos) –
Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express che verrà trasmessa nel 2026 ci saranno – a quanto apprende l'Adnkronos – anche le coppie formate da Fiona May e dal marito Patrick Stevens, entrambi ex campioni di atletica, e dal duo social composto da Mattia Stanga ed Elisa Maino, influencer e content creators tra i più seguiti dalla Gen Z. Le due squadre si aggiungono alle cinque coppie già annunciate da Sky, composte dagli attori comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; dalla figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, Chanel Totti, nota influencer e tiktoker, affiancata dal videomaker Filippo Laurino, figlio della manager di Ilary Blasi; dalla cantante e conduttrice tv Jo Squillo con la dj de 'La Volta Buona' Michelle Masullo; dai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli; dalle sorelle e modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano. Il percorso dell’edizione 2026 attraverserà tre Paesi asiatici mai esplorati insieme dal programma: Indonesia, Cina e Giappone, in un itinerario che promette emozioni, prove estreme e incontri culturali. A guidare il programma sarà ancora Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, ciascuno con uno stile unico tra comicità, popolarità social ed esperienza sportiva. La data di partenza non è ancora stata ufficializzata, ma le riprese inizieranno entro l’autunno. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pechino Express, Fiona May e Mattia Stanga tra le coppie in gara
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.