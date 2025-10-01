(Adnkronos) – Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella seconda giornata della massima competizione continentale. All'esordio nel torneo la squadra di Conte è stata battuta all'Etihad dal Manchester City di Guardiola, che si è imposto con un netto 2-0, ed è reduce dalla sconfitta di campionato contro il Milan, vittorioso per 2-1 a San Siro. Quella portoghese invece ha battuto i kazaki del Kairat Almaty nel primo turno di Champions e ha vinto in trasferta contro l'Estoril nell'ultimo turno della Primeira Liga. La sfida tra Napoli e Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
Sporting Lisbona (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. All. Rui Borges Napoli-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Napoli-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella seconda giornata della massima competizione continentale. All'esordio nel torneo la squadra di Conte è stata battuta all'Etihad dal Manchester City di Guardiola, che si è imposto con un netto 2-0, ed è reduce dalla sconfitta di campionato contro il Milan, vittorioso per 2-1 a San Siro. Quella portoghese invece ha battuto i kazaki del Kairat Almaty nel primo turno di Champions e ha vinto in trasferta contro l'Estoril nell'ultimo turno della Primeira Liga. La sfida tra Napoli e Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.