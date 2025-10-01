spot_img
mercoledì 1 Ottobre 2025
spot_img

Napoli-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Notte di Champions League per il Napoli. I partenopei affrontano oggi, mercoledì 1 ottobre, lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nella seconda giornata della massima competizione continentale. All'esordio nel torneo la squadra di Conte è stata battuta all'Etihad dal Manchester City di Guardiola, che si è imposto con un netto 2-0, ed è reduce dalla sconfitta di campionato contro il Milan, vittorioso per 2-1 a San Siro.  Quella portoghese invece ha battuto i kazaki del Kairat Almaty nel primo turno di Champions e ha vinto in trasferta contro l'Estoril nell'ultimo turno della Primeira Liga.  La sfida tra Napoli e Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte 
Sporting Lisbona (4-2-3-1): Joao Virginia; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. All. Rui Borges  Napoli-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie