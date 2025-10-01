spot_img
L’arciere corcianese Marco Ambrosi medaglia d’oro ai Campionati Europei 3D Hdh-Iaa

A palazzo Comunale di Corciano, il sindaco Lorenzo Pierotti e l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo hanno consegnato un riconoscimento a Marco Ambrosi, arciere corcianese, per il titolo conquistato lo scorso agosto a Spišské Vlachy in Slovacchia: la medaglia d’oro nella categoria Traditional Longbow (TR-LB) Adult ai Campionati Europei 3D Hdh-Iaa.
L’evento continentale ha visto la squadra nazionale Fidasc distinguersi con un bilancio complessivo di 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi, a cui si aggiungono 2 ori e 1 argento da parte dei tesserati extra nazionale. Ambrosi è atleta dell’Asd Arcieri del Centro, associazione affiliata Fidasc, della quale è anche vicepresidente.

«Il risultato di Marco è motivo di orgoglio per tutti noi – ha commentato il sindaco Lorenzo Pierotti, complimentandosi con l’atleta – perché porta il nome di Corciano in una disciplina affascinante e di grande valore tecnico, spesso meno conosciuta ma capace di trasmettere passione e dedizione».
«Lo sport è crescita personale e confronto – ha aggiunto l’assessore Francesco Cocilovo – e traguardi come questo dimostrano quanto l’impegno e la costanza possano condurre a risultati di altissimo livello. A Marco vanno i miei più sinceri complimenti».

