(Adnkronos) – Scatta la mobilitazione nelle piazze italiane dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Al grido di "Bloccheremo tutto" e "Palestina libera" un gruppo di manifestanti pro Pal è arrivato a piazza dei Cinquecento a Roma, vicino alla stazione Termini per sostenere la Flotilla. I manifestanti sono schierati dietro a uno striscione con su scritto "Rompere con Israele-Stop genocide, blocchiamo tutto e 3 ottobre sciopero generale". Il numero delle persone in piazza sta aumentando progressivamente. Binari bloccati dai manifestanti pro Pal alla stazione centrale di Napoli. Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in arrivo e in partenza, con treni in ritardo di oltre 90 minuti. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. Come si legge sul profilo Facebook di uno dei collettivi coinvolti nell'occupazione della stazione centrale di Napoli, Mezzocannone Occupato, "avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla". I manifestanti pro Pal hanno bloccato i binari per oltre mezz'ora per poi dirigersi verso il vicino corso Umberto, lasciando la stazione. I manifestanti sarebbero diretti verso la facoltà di Lettere e Filosofia, seguiti dalla polizia. Disagi alla stazione Termini di Roma. Dopo le manifestazioni dei pro Pal alla stazione di Napoli, la stazione Termini è stata 'cinturata' dalle forze dell'ordine anche lateralmente e gli accessi sono contingentati. Mobilitazione anche a Milano per la Global Sumud Flotilla. Potere al Popolo, centri sociali e collettivi studenteschi sui social hanno dato appuntamento per una 'mobilitazione d'emergenza' dalle 21.30 in piazza della Scala, ribattezzata 'piazza Gaza' per il presidio permanente pro Palestina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
“Giù le mani dalla Flotilla”, scatta la mobilitazione: da Milano a Napoli manifestanti pro Pal in piazza
“Giù le mani dalla Flotilla”, scatta la mobilitazione: da Milano a Napoli manifestanti pro Pal in piazza
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.