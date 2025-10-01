(Adnkronos) – Esplosioni e spari in un'abitazione a Monaco di Baviera: stando alle prime informazioni raccolte dalla Bild, intorno alle 4.40 del mattino ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di un edificio in fiamme e durante la telefonata si sarebbero uditi colpi di arma da fuoco. Sul posto le squadre intervenute hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che stando a quanto ricostruito avrebbe preparato dell'esplosivo in casa dei genitori quindi avrebbe appiccato l'incendio prima di togliersi la vita. La Bild riferisce di un'altra persona con ferite di arma da fuoco trovata in prossimità del Lago di Lerchnenau, alle porte di Monaco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Germania, esplosioni e spari a Monaco di Baviera: un morto
