Corciano Castello di Vino, torna la grande festa del borgo: solidarieta’ per l’oncologia pediatrica

Il centro storico di Corciano si prepara ad accogliere la tredicesima edizione di Corciano Castello di Vino, tre giorni dedicati alle eccellenze enogastronomiche umbre e alla cultura del vino. L’evento, promosso dall’omonima associazione, dal 3 al 5 ottobre trasformerà le vie del borgo in un itinerario del gusto con degustazioni, musica, cultura e solidarietà.

Le cantine e il percorso enogastronomico

Quattordici le cantine partecipanti: Coldibetto, Duca della Corgna, Morami, Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, Terre del Carpine, Berioli, Cantina Nofrini, Azienda agraria Carlo e Marco Carini, La Casa dei Cini, Poggio Santa Maria, Madrevite e Agricola Casaioli. Presenti anche le cantine ospiti Terre de’ Trinci, Vigne di qualità, Lungarotti e Daniele Rossi.

I visitatori potranno seguire un percorso diffuso tra le vie del borgo, con spazi dedicati alle degustazioni, mentre la Taverna del Duca offrirà piatti della tradizione umbra abbinati ai vini del territorio. Tra le novità di quest’anno: Cocktail di vino, per chi ama sperimentare il vino “shakerato”, e Degustazione Wine Plus, un percorso enologico con 13 vini d’eccellenza. Non mancherà lo Champagne Tasting a cura dell’Enoteca Giò di Perugia.

Solidarietà e impegno per il territorio

Come da tradizione, la manifestazione rinnova la sua vocazione solidale. Quest’anno l’associazione Corciano Castello di Vino ha sostenuto, insieme alla Fondazione Perugia, il restauro delle statue dei leoni di Corciano, simbolo storico del borgo. I fondi raccolti durante l’evento saranno invece destinati, in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Cultura, sport e premiazioni

Il programma culturale prevede la prima mostra italiana dell’artista Calli Moore, “Estasi Onirica”, allestita nella chiesa museo di San Francesco (aperta venerdì e sabato dalle 18 alle 22, domenica dalle 16 alle 20). Sarà aperto anche il museo Antiquarium tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, con laboratori didattici per bambini dalle 17 alle 19.

Sabato 4 ottobre alle 11 al Teatro della Filarmonica si terrà la premiazione del concorso Wine Art 2025 “I sogni sospesi”, con l’assegnazione delle borse di studio agli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli. Saranno presenti il vicesindaco Sara Motti e il dirigente scolastico Daniele Gambacorta.

Grande attesa per l’incontro “Grifo diVino” (sabato alle 18.30 in piazza Doni) con alcune glorie del Perugia Calcio: Riccardo Gaucci, Fabrizio Ravanelli, Davide Baiocco e Gianluca Colonnello racconteranno storia, passione e aneddoti legati al Grifo. Modera il giornalista Marco Taccucci.

Venerdì alle 18.30 in piazza Doni tornano anche gli “Stati generali del vino in Umbria”, occasione di confronto su mercato e dazi con la partecipazione dell’assessore regionale Simona Meloni e dei presidenti dei principali consorzi di tutela dei vini umbri.

I premi

Una giuria tecnica composta da esperti del settore assegnerà i premi “Miglior Rosso”, “Miglior Bianco”, “Miglior Rosato” e “Miglior Bollicina” 2025 attraverso una degustazione bendata (domenica alle 11). La premiazione si terrà durante la cena di chiusura alla Taverna del Duca.

Il premio “Miglior cantina partecipante” sarà invece assegnato dal pubblico. Chi acquista il ticket degustazione può votare la cantina preferita tramite QR-Code e partecipare all’estrazione di premi: t-shirt dell’evento e bottiglie di vino. Votando si attiva inoltre uno sconto del 10% valido fino al 31 dicembre 2025 nelle cantine partecipanti.

Musica e intrattenimento

Tutte le sere musica dal vivo con concerti di vino e dj set nelle piazze del borgo. Venerdì Nice&Easy party band, sabato dj set Wine Lovers, domenica Reset Negrita cover band e MaryLou. Domenica pomeriggio dalle 16 alle 18.30 “Giocando nel castello”, giochi per bambini a cura di Facciamo Festa in piazza Doni.

Orari e navette

Le cantine saranno aperte venerdì e sabato dalle 18 alle 24, domenica dalle 16 alle 22. Gli stand gastronomici venerdì e sabato dalle 18 all’una, domenica dalle 16 alle 22.30. La Taverna del Duca apre venerdì e sabato alle 20, domenica alle 12.30 su prenotazione.

Per agevolare la viabilità, attivo un servizio navette con partenza dal parcheggio Arredissima/Action (via Turati 32, Ellera di Corciano). Venerdì e sabato prima corsa Ellera-Corciano alle 19, ultima Corciano-Ellera alle 1.30. Domenica prima corsa alle 18, ultima alle 22.30.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 3 ottobre alle 18 in piazza Doni, alla presenza del sindaco Lorenzo Pierotti, del consigliere regionale Cristian Betti e del presidente dell’associazione Bruno Nucci.