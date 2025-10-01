(Adnkronos) – Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne. I campioni d'Italia conquistano i primi 3 punti in classifica. Hojlund sblocca il risultato al 36'. Anguissa recupera palla al limite della sua area, serve De Bruyne che guida il contropiede azzurro e lancia in profondità l'attaccante: il danese indovina il rasoterra vincente che vale l'1-0. Lo Sporting pareggia al 62': leggerezza di Politano, che commette fallo in area su Araujo. Rigore per i portoghesi, il neoentrato Suarez realizza spiazzando Milinkovic-Savic. Conte corre ai ripari, cambiando modulo con l'inserimento di Neres e Lang. Al 79' il gol partita. Sugli sviluppi di un angolo, ancora De Bruyne pesca Hojlund in area con un cross tagliato, colpo di testa che vale il 2-1. In pieno recupero prima e unica parata di Milinkovic-Savic, che salva il risultato al 94', respingendo un colpo di testa ravvicinato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1
